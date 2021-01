**Governo: Tajani, 'noi siamo pronti, da sinistra spettacolo senza dignità'** (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Serve un governo solido e credibile, noi siamo pronti. La sinistra sta dando uno spettacolo senza dignità, tra risse, vendette e liti. Noi siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità". Così Antonio Tajani, vicepresidente Fi, ospite del Tg4. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Serve un governo solido e credibile, noi. Lasta dando uno, tra risse, vendette e liti. Noiad assumerci le nostre responsabilità". Così Antonio, vicepresidente Fi, ospite del Tg4.

Antonio_Tajani : La sinistra deve farci sapere i destini del governo. Il centro-destra intanto continua ad occuparsi di cose concret… - Antonio_Tajani : Il centro-destra è compatto. Noi non sosterremo mai un governo di sinistra. Questo teatrino della politica non ci a… - Antonio_Tajani : Invitiamo la maggioranza a fare presto. Non si può perdere tempo con giochi di palazzo e bracci di ferro. Noi non s… - resistenza4 : @Antonio_Tajani @forza_italia @rete4 Mulè di lamenta di Rai 1 pro governo, cosa devono dire gli italiani dell'armata mediaset? - forza_italia : RT @MarcoSiclari: Com’è possibile che il Governo non abbia avuto garanzie sulle consegne dei #vaccini prima di iniziare a vaccinare i suoi… -