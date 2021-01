Governo, Rosato: “Se Conte vuole, risolviamo la crisi in due ore” (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA – “Il presidente Conte, se vuole, la crisi la risolve oggi pomeriggio, non occorre neanche andare in aula. Se pensa di aver fatto tutto bene, allora si andra’ avanti. Se pensa che ci sono sue responsabilita’ che e’ pronto a mettere sul tavolo in una riunione con la coalizione, allora i problemi si risolvono in due ore. Se invece c’e’ una chiusura vuol dire che ce li porteremo. Ma non mancheranno i nostri voti sui provvedimenti“. Lo ha detto ad Agenda, su Sky TG24, il presidente di Italia Viva Ettore Rosato. Leggi su dire (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA – “Il presidente Conte, se vuole, la crisi la risolve oggi pomeriggio, non occorre neanche andare in aula. Se pensa di aver fatto tutto bene, allora si andra’ avanti. Se pensa che ci sono sue responsabilita’ che e’ pronto a mettere sul tavolo in una riunione con la coalizione, allora i problemi si risolvono in due ore. Se invece c’e’ una chiusura vuol dire che ce li porteremo. Ma non mancheranno i nostri voti sui provvedimenti“. Lo ha detto ad Agenda, su Sky TG24, il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

