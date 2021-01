**Governo: Renzi, ‘ricevo minacce di morte sui social’** (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Macché complotto! Io la mattina mi sveglio e dico, ma perché devo ricevere minacce di morte sui social?”. Lo ha detto Matteo Renzi a Mezz’ora in più. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Macché complotto! Io la mattina mi sveglio e dico, ma perché devo riceveredisui social?”. Lo ha detto Matteoa Mezz’ora in più. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Capezzone : Spoiler dello storytelling di Palazzo Chigi: accendere i riflettori sull’umiliazione numerica da infliggere a Renzi… - fattoquotidiano : Crisi di governo, parla l’ex “responsabile” Scilipoti: “Renzi si sosteneva con Alfano e Verdini. Perché fare le ver… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Renzi: “Via Conte se non prende 161 voti”. Ma al Senato per avere la fiducia basta solo che i Sì… - 6dimattina_ : Renzi che si permette di dire che la crisi di governo non è colpa sua - TV7Benevento : Governo: Renzi, 'a questo esecutivo la fiducia non la votiamo'... -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Renzi Crisi di governo, Renzi al Pd: "Senza di noi non ce la fate, facciamo governo di coalizione" FirenzeToday Governo: Renzi, 'non vado all'opposizione dell'Italia, voto ristori e scostamento'

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Non vado all'opposizione dell'Italia. Votiamo il Dl ristori, sullo scostamento di Bilancio mettiamo i voti. Per il banco a rotelle bis, i sussidi e i denari buttati come co ...

Quota 161 senatori è lontana. Zingaretti disperato, gli restano solo i responsabili

L'unica via di uscita per i dem è quella dei Responsabili, altrimenti si concretizza lo spettro delle elezioni anticipate, e allora son ...

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Non vado all'opposizione dell'Italia. Votiamo il Dl ristori, sullo scostamento di Bilancio mettiamo i voti. Per il banco a rotelle bis, i sussidi e i denari buttati come co ...L'unica via di uscita per i dem è quella dei Responsabili, altrimenti si concretizza lo spettro delle elezioni anticipate, e allora son ...