**Governo: Renzi, ‘maggioranza assoluta al Senato non ci sarà’** (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Ho chiesto, discutiamo di cose serie? Il presidente del Consiglio ha detto no, vado in aula, asfaltiamo Renzi, abbiamo i numeri per la maggioranza assoluta. A me sembra che questo non accadrà al Senato”. Lo ha detto Matteo Renzi a Mezz’ora in più. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Ho chiesto, discutiamo di cose serie? Il presidente del Consiglio ha detto no, vado in aula, asfaltiamo, abbiamo i numeri per la maggioranza. A me sembra che questo non accadrà al”. Lo ha detto Matteoa Mezz’ora in più. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

