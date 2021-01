Governo, Renzi: “Imbarazzante tentativo di buttare la crisi su di me” (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA – “Il tentativo di buttare la crisi su di me, sui miei rapporti col PD e col presidente del Consiglio sta diventando imbarazzante. Abbiamo detto di cambiare delle cose sul governo, non su Conte o il PD”. Cosi’ Matteo Renzi a ‘Mezz’ora in piu” su RaiTre. Leggi su dire (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA – “Il tentativo di buttare la crisi su di me, sui miei rapporti col PD e col presidente del Consiglio sta diventando imbarazzante. Abbiamo detto di cambiare delle cose sul governo, non su Conte o il PD”. Cosi’ Matteo Renzi a ‘Mezz’ora in piu” su RaiTre.

