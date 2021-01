Governo: Renzi, 'ho avuto coraggio che Pd non ha avuto' (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Ho avuto il coraggio che loro non hanno avuto". Lo dice Matteo Renzi, ospite di 'Non è l'Arena' su La7, raccontando di un ministro del Pd, di cui non fa il nome, che lo aveva messo in guardia dalla "grande ondata di odio che mi sarebbe venuta addosso", riportando, inoltre, le varie dichiarazioni di big dei dem che attaccavano l'esecutivo per la sua "lentezza". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Hoilche loro non hanno". Lo dice Matteo, ospite di 'Non è l'Arena' su La7, raccontando di un ministro del Pd, di cui non fa il nome, che lo aveva messo in guardia dalla "grande ondata di odio che mi sarebbe venuta addosso", riportando, inoltre, le varie dichiarazioni di big dei dem che attaccavano l'esecutivo per la sua "lentezza".

