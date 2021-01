Governo | Renzi | ' delega servizi? Conte pensa di bastare a se stesso'

(Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Tutti i presidenti del Consiglio hanno affidato l'incarico di gestire ladei. Il presidentedia se, penso sia un errore soprattutto per lui", ma è un errore anche perché ci sono "uomini e donne che rischiano la vita". Così Matteo, leader di Iv, ospite di 'Non è l'arena' su La7.

Il presidente Conte pensa di bastare a se stesso, penso sia un errore soprattutto per lui”, ma è un errore anche perché ci sono “uomini e donne che rischiano la vita”. Così Matteo Renzi, leader di Iv, ...Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3. Dopo di che, "siamo parte della maggioranza? Non più". (Rin) ...