Governo | Renzi | ' crisi colpa mia? Imbarazzante | hanno sempre fatto spallucce'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Il tentativo di buttare lasu di me sta diventando", perché "noi non abbiamouna battaglia con Pd, Conte, M5s... abbiamo detto, possiamo cambiare?costantemente". Lo ha detto Matteoa Mezz'ora in più.