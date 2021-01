Governo | Psi riunisce segreteria | ‘serve esecutivo autorevole con maggioranza allargata’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Formare unaorganica dentro un quadro politico certo, senza immaginare soluzioni di fortuna. Serve invece utilizzare queste ultime ore per ricostruire l’unità delle forze di. Questa fase va affrontata con coraggio e visione lunga da un, ripartendo da questa coalizione, che va rafforzata e allargata alle forze di ispirazione europeista presenti in parlamento. L’Italia non può permettersi unprivo di un progetto politico”. È quanto si legge nel documento emerso dallanazionale del Psi, sulla base della relazione del segretario Maraio, che si è riunita oggi da remoto per discutere della crisi di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.