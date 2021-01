Governo | Provenzano ad Annunziata | “Ma avete invitato il fratello gemello di Renzi?”

Leggi su dire

(Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA – “Non ho capito se avete invitato il fratello gemello di chi ha aperto una crisi in piena pandemia con Conte che aveva dichiarato la sua intenzione di aprire un tavolo per discutere appena due ore prima. Se invece era Renzi gli esprimo solidarieta’ per aver votato” fino ad oggi, “una compagine di governo cosi’ mediocre…“. Lo dice Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, ospite di ‘Mezz’ora in piu” su Raitre.