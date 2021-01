Governo | P Chigi | ' Conte smentisce coinvolgimento Servizi per contatti con parlamentari'

(Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen (Adnkronos) - "In merito all'editoriale di quest'oggi del Direttore del quotidiano la Stampa sono completamente destituite di ogni fondamento le gravissime insinuazioni in cui, facendo genericamente riferimento a quanto narrato dalle “cronache” di questi giorni, si evoca un presunto “network” che farebbe capo al Presidente del Consiglio al fine di ampliare la maggioranza e reclutare nuovi senatori". E' quanto si apprende da fonti di palazzo. "Tra le altre cose appare particolarmente grave il riferimento a un presuntoin queste attività anche dei vertici dell'intelligence -proseguono le stesse fonti-. Il Presidente, dopo aver consultato i vertici dell'Intelligence,qualsiasi loroe contatto, anche solo indiretto, con membri del Parlamento ...

Capezzone : Spoiler dello storytelling di Palazzo Chigi: accendere i riflettori sull’umiliazione numerica da infliggere a Renzi… - LegaSalvini : ??MANCANO I VOTI, ADESSO CONTE È A RISCHIO ?? Dramma a Palazzo Chigi, rischiano di dover fare le valigie - Palazzo_Chigi : Oggi l'Italia ha raggiunto il milione di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate. La campagna, iniziata il 27 d… - EnricaGaletti : RT @LegaSalvini: ??MANCANO I VOTI, ADESSO CONTE È A RISCHIO ?? Dramma a Palazzo Chigi, rischiano di dover fare le valigie - konstantinaBel3 : RT @RaiNews: Replica di Palazzo Chigi a un editoriale di Massimo Giannini, su La Stampa -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Chigi

Governo

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "In merito all’editoriale di quest’oggi del Direttore del quotidiano la Stampa sono completamente destituite di ogni fondamento le gravissime insinuazioni in cui, facendo ge ...Massimo Gianni rivela un network di avvocati, 007 e prelati impegnati nella caccia al responsabile per mettere al sicuro il premier Conte ...