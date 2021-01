Governo: Orlando, 'lavoriamo per sventare caduta, convinti che ce la faremo' (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Renzi in queste ore confonde il coraggio con l'incoscienza. E scambia la serietà con la paura. La somma di questi errori può portare davvero fuori strada. Noi lavoriamo perché il tentativo di fare cadere il Governo domani sia sventato. Siamo convinti che ce la faremo". Lo scrive su Facebook Andrea Orlando, vice segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Renzi in queste ore confonde il coraggio con l'incoscienza. E scambia la serietà con la paura. La somma di questi errori può portare davvero fuori strada. Noiperché il tentativo di fare cadere ildomani sia sventato. Siamoche ce la". Lo scrive su Facebook Andrea, vice segretario del Pd.

