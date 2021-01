Governo: Nencini a Giannini, 'io coerente con ideali socialisti, serve governo autorevole' (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Leggo l'editoriale del direttore Massimo Giannini su La Stampa e sbalordisco. Da quando si è formalmente aperta la crisi sostengo, senza tema di smentita, che a questa Italia serve non un governo guazzabuglio ma un governo autorevole fondato sulla coalizione uscente e con un programma rinnovato”. Lo ha detto Riccardo Nencini, senatore del Psi, commentando un editoriale del direttore della 'Stampa' Massimo Giannini. "Sostengo questa posizione con la stessa coerenza di chi non ha mai abbandonato gli ideali socialisti. Il Direttore Giannini prima di offendere e prima di scrivere lampanti imprecisioni, si informi -aggiunge Nencini-. Si informi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Leggo l'editoriale del direttore Massimosu La Stampa e sbalordisco. Da quando si è formalmente aperta la crisi sostengo, senza tema di smentita, che a questa Italianon unguazzabuglio ma unfondato sulla coalizione uscente e con un programma rinnovato”. Lo ha detto Riccardo, senatore del Psi, commentando un editoriale del direttore della 'Stampa' Massimo. "Sostengo questa posizione con la stessa coerenza di chi non ha mai abbandonato gli. Il Direttoreprima di offendere e prima di scrivere lampanti imprecisioni, si informi -aggiunge-. Si informi ...

