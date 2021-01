**Governo: Meloni, 'elezioni subito, basta perdere tempo'** (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - 'Ancora oggi leggo sui giornali ricostruzioni di molteplici scenari sul destino del governo della Nazione. Per Fratelli d'Italia l'unica via percorribile rimane la stessa: elezioni subito. basta perdere tempo'. Lo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - 'Ancora oggi leggo sui giornali ricostruzioni di molteplici scenari sul destino del governo della Nazione. Per Fratelli d'Italia l'unica via percorribile rimane la stessa:'. Lo ...

LegaSalvini : GOVERNO E SINISTRA SI SGRETOLANO, IL CENTRODESTRA SI COMPATTA - FratellidItalia : Scuola, Meloni: Dad è disastro e i nostri ragazzi pagano prezzo altissimo, Governo ha gravissime responsabilità - Linkiesta : Tra le dimissioni delle ministre renziane e la visita al #Quirinale di #Conte, #Meloni e Salvini potevano farsi cos… - ferrtwee : RT @Pinucci63757977: A proposito di MONTI, non dimentichiamo che è stato solo la terapia intensiva per il Paese a seguito dei danni procura… - scavuzzo47 : RT @Pinucci63757977: A proposito di MONTI, non dimentichiamo che è stato solo la terapia intensiva per il Paese a seguito dei danni procura… -