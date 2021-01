Governo: Lepri (Pd), 'Bonetti confusa, crisi mette a rischio assegno unico' (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - “La ex ministra Elena Bonetti ha dichiarato più volte in questi giorni che 'il Family act è stata l'unica riforma approvata nel Conte 2, vuol dire che Italia viva ha cambiato in meglio il Paese', ma temo si confonda. Infatti la sua proposta di legge è stata solo approvata in Consiglio dei ministri e deve ancora cominciare a essere discussa in Commissione. Se invece Bonetti si riferisce all'assegno unico per i figli, va ricordato che si tratta di un disegno di legge scritto e voluto dal Partito Democratico, votato dalla Camera a luglio. Ma la crisi di Governo mette ora in discussione la sua definitiva approvazione e la sua concreta applicazione. In questi mesi la Bonetti avrebbe dovuto finalmente fare la sua parte da ministro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - “La ex ministra Elenaha dichiarato più volte in questi giorni che 'il Family act è stata l'unica riforma approvata nel Conte 2, vuol dire che Italia viva ha cambiato in meglio il Paese', ma temo si confonda. Infatti la sua proposta di legge è stata solo approvata in Consiglio dei ministri e deve ancora cominciare a essere discussa in Commissione. Se invecesi riferisce all'per i figli, va ricordato che si tratta di un disegno di legge scritto e voluto dal Partito Democratico, votato dalla Camera a luglio. Ma ladiora in discussione la sua definitiva approvazione e la sua concreta applicazione. In questi mesi laavrebbe dovuto finalmente fare la sua parte da ministro, ...

Elezioni: Salizzoni candidato e Lo Russo vice, l’idea che affascina i parlamentari Pd

Fa breccia la proposta del deputato Lepri. Il leader regionale, Furia: una proposta ragionevole La proposta di un ticket tra Stefano Lo Russo e Mauro Salizzoni stuzzica la pattuglia torinese del Pd in ...

