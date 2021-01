Governo: domani Conte alle 12 terrà comunicazioni alla Camera (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì 18 gennaio alle ore 12 terrà alla Camera dei Deputati le comunicazioni sulla situazione politica in atto". Lo rende noto Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Il Presidente del Consiglio, Giuseppe, lunedì 18 gennaioore 12dei Deputati lesulla situazione politica in atto". Lo rende noto Palazzo Chigi.

AnnalisaChirico : C’è da augurarsi che domani e martedì il governo abbia la maggioranza assoluta alla Camera&Senato. Se così non foss… - Corriere : Domani alla Camera, martedì in Senato: cosa succederà al governo Conte? Le cinque ipotesi - sbonaccini : #CORONAVIRUS, l'Emilia-Romagna è confermata in zona arancione. Da domani, 16 gennaio, entra in vigore il nuovo… - DslLorenzo : RT @AMorzenti: Domani, zone gialle e arancioni, dovrebbe ripartire (in parte) la didattica in presenza nelle scuole superiori. E oggi il go… - Europeo91785337 : RT @paolocristallo: Governo, concluso vertice di maggioranza. Domani Conte alla Camera -

Ultime Notizie dalla rete : Governo domani Governo, Conte domani alla Camera: ora cosa succede? Corriere della Sera Governo: domani Conte alle 12 terrà comunicazioni alla Camera

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì 18 gennaio alle ore 12 terrà alla Camera dei Deputati le Comunicazioni sulla situazione politica in atto”. Lo rende not ...

Fedeli (PD) a iNews24: “Superare eccessiva personalizzazione su Conte, meriti di tutto il governo”

Intervista esclusiva per Inews24 alla senatrice del PD, Valeria Fedeli sulla crisi di governo e sui possibili scenari politici futuri.

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì 18 gennaio alle ore 12 terrà alla Camera dei Deputati le Comunicazioni sulla situazione politica in atto”. Lo rende not ...Intervista esclusiva per Inews24 alla senatrice del PD, Valeria Fedeli sulla crisi di governo e sui possibili scenari politici futuri.