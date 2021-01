Governo, c’è la seconda deputata di Italia viva che voterà la fiducia: è Michela Rostan. “La crisi? Un errore” (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo lo strappo di Vito De Filippo, deciso a tornare nel Pd, il secondo parlamentare di Italia viva che voterà la fiducia al Governo Conte è Michela Rostan. “Lo faccio perché tra la critica al Governo e la crisi di Governo c’è una grande differenza, e la differenza si chiama politica, cioè ricerca delle soluzioni, tentativo di intesa”, dice la deputata in una nota. “Era giusto – come fatto – incalzare il Governo nei suoi punti deboli, nelle incertezze e negli errori compiuti nella gestione della pandemia, sia quella sanitaria sia quella sociale ed economica; era giusto chiedere un maggiore impegno, una maggiore collegialità, un maggiore rispetto delle regole democratiche. Ma la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo lo strappo di Vito De Filippo, deciso a tornare nel Pd, il secondo parlamentare dichelaalConte è. “Lo faccio perché tra la critica ale ladic’è una grande differenza, e la differenza si chiama politica, cioè ricerca delle soluzioni, tentativo di intesa”, dice lain una nota. “Era giusto – come fatto – incalzare ilnei suoi punti deboli, nelle incertezze e negli errori compiuti nella gestione della pandemia, sia quella sanitaria sia quella sociale ed economica; era giusto chiedere un maggiore impegno, una maggiore collegialità, un maggiore rispetto delle regole democratiche. Ma la ...

CarloCalenda : Telefonata: “Calenda ti candidi”. Risposta “si purché facciamo una lista PD-SiamoEuropei e non ci alleiamo con i 5S… - AnnalisaChirico : C’è da augurarsi che domani e martedì il governo abbia la maggioranza assoluta alla Camera&Senato. Se così non foss… - borghi_claudio : @ummo1927 Non c'è quorum. C'è un limite 'politico' ovvio che è la maggioranza assoluta, 161 voti al Senato. quindi… - thefortune12 : RT @fattoquotidiano: Governo, c’è la seconda deputata di Italia viva che voterà la fiducia: è Michela Rostan. “La crisi? Un errore” https:/… - manithu75 : RT @fattoquotidiano: Governo, c’è la seconda deputata di Italia viva che voterà la fiducia: è Michela Rostan. “La crisi? Un errore” https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo c’è Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia