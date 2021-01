**Governo: ansia numeri cresce, rischio Ok Corral sia al Senato che alla Camera** (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen (Adnkronos) - Ormai è bandiera bianca: "L'operazione costruttori si è sgonfiata", ammette uno dei Senatori che più si era speso in questi ultimi giorni. Già da 24 ore il lavoro dei neo responsabili era apparso in salita, ma oggi l'appello di Nicola Zingaretti e un nuovo addio di una deputata di Iv (Michela Rostan) avevano sparso un po' di ottimismo. Una nuova serie di contatti e riunioni e l'amara constatazione: il 'soccorso' a Conte con la nascita di un nuovo Gruppo è nelle secche. Una indicazione è arrivata anche dal vertice dei capigruppo di maggioranza di oggi con il ministro D'Inca: "Una riunione breve, molto tecnica. Senza numeri", viene riferito da uno dei partecipanti. Insomma, si sta scivolando sempre di più verso un passaggio parlamentare all'Ok Corral. Di sicuro al Senato. Qualche voto pro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen (Adnkronos) - Ormai è bandiera bianca: "L'operazione costruttori si è sgonfiata", ammette uno deiri che più si era speso in questi ultimi giorni. Già da 24 ore il lavoro dei neo responsabili era apparso in salita, ma oggi l'appello di Nicola Zingaretti e un nuovo addio di una deputata di Iv (Michela Rostan) avevano sparso un po' di ottimismo. Una nuova serie di contatti e riunioni e l'amara constatazione: il 'soccorso' a Conte con la nascita di un nuovo Gruppo è nelle secche. Una indicazione è arrivata anche dal vertice dei capigruppo di maggioranza di oggi con il ministro D'Inca: "Una riunione breve, molto tecnica. Senza", viene riferito da uno dei partecipanti. Insomma, si sta scivolando sempre di più verso un passaggio parlamentare all'Ok. Di sicuro al. Qualche voto pro ...

La chiusura dei centristi mette a rischio la conta a Palazzo Madama. I responsabili non si trovano. Ora si pensa di ricucire con Renzi Il premier non vuole cambiare strategia: si va avanti con i voti ...

Governo, Conte va avanti anche con meno di 161 voti ... al Nazareno dove il disinteresse è malcelato e le rassicurazioni non sembrano placare l'ansia. La decisione presa da Italia Viva di astenersi ...

