Giuseppe Tornatore firma gli spot per la campagna sull’uso del vaccino Covid L’annuncio a Domenica In | “Me l’ha chiesto Arcuri” – Video

Giuseppe Tornatore firma gli spot per la campagna sull'uso del vaccino Covid. L'annuncio a Domenica In: "Me l'ha chiesto Arcuri"

Il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore mette la firma agli spot voluti dal Commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri per la campagna di sensibilizzazione sull'uso del vaccino anti-Covid. Ad annunciarlo lo stesso regista, ospite del salotto di Domenica In insieme allo stesso commissario. "Sono stato convocato poco tempo fa dal commissario straordinario Arcuri che mi ha chiesto di ideare e realizzare dei piccoli film, degli spot, per una campagna di sensibilizzazione sulla necessità di vaccinarsi. Io ho aderito immediatamente, nel mio piccolo mi è sembrato doveroso", ha spiegato Tornatore a Mara Venier.

