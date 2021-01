Giuntoli: "Il Napoli vuole la Champions. Milik-Marsiglia? Stiamo lavorando" (Di domenica 17 gennaio 2021) Si scalda la trattativa per l'attaccante con il club francese. Il diesse azzurro ha parlato dell'affare. Leggi su 90min (Di domenica 17 gennaio 2021) Si scalda la trattativa per l'attaccante con il club francese. Il diesse azzurro ha parlato dell'affare.

DiMarzio : #Napoli | Le parole di Giuntoli e le ultime sulla trattativa con l'Olympique Marsiglia per #Milik - SkySport : Milik e il Marsiglia più vicini. Giuntoli: 'C'è una trattativa, stiamo lavorando'. Le news - claudioruss : Giuntoli a DAZN: 'La positività di #Fabian? Situazione che hanno tutte le squadre, dobbiamo accettarlo. #Gattuso? G… - JosiphOliver : RT @aodevastante: ah tifi napoli giuntoli? pare di no - aodevastante : ah tifi napoli giuntoli? pare di no -