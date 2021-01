Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si confrontano L’influencer si sfoga | “Ho la sindrome dell’abbandono”

fanpage : #Gfvip, Tommaso Zorzi demolisce Giulia Salemi - drarryscars : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - Antonio98854326 : Ma quale amore quello.non e amore e amore del bene stare Grande Fratello: Un aereo incoraggia l'amore tra Giulia Sa… - pinuzza034ui : C'è anche da dire che la salemi cercava di mettere zizzania tra MTR e Stefania. Ricordiamoci che Giulia è entrata d… - INYOUREYESZ4YN : RT @coipantaleopa: giulia salemi starter pack -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Quanto accaduto la notte precendete sembra dare ancora qualche pensiero ai VIP e in particolar modo Pierpaolo , preoccupato per Giulia , le si avvicina per parlare in veranda.Il giovane infatti, capen ...Fan furiosi: «Ma è impazzita?». Nel corso della chiacchierata Cecilia le consiglia di lasciarsi andare con Pierpaolo e di costruirsi una famiglia con lui. Discorsi però che per la Salemi sono prematur ...