Giro d'Italia 2021, anche Thibaut Pinot va verso il sì (Di domenica 17 gennaio 2021) Il sì al Giro di Pinot, al quale sembra mancare solo l'ufficialità, si aggiunge a tanti altri big che hanno già confermato la propria presenza alla corsa della Gazzetta: da Nibali a Ganna a Viviani, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 gennaio 2021) Il sì aldi, al quale sembra mancare solo l'ufficialità, si aggiunge a tanti altri big che hanno già confermato la propria presenza alla corsa della Gazzetta: da Nibali a Ganna a Viviani, ...

