"Girerò casa per casa". Conte, una inquietante frase rubata: sta perdendo la testa per il potere

Giuseppe Conte è convinto: o il suo governo, o le elezioni. "Nessun accordo con Renzi", continua a ripetere. La giustificazione è sempre la stessa: il governo va avanti, perché con questa pandemia l'Italia "non può permettersi un vuoto di potere". Con l'accordo di Pd e 5 Stelle il premier si appresta, tra domani e martedì, ad affrontare il voto parlamentare che ne segnerà il destino politico. Senza i quattro voti dei centristi di Lorenzo Cesa, la situazione si è "molto complicata", scrive il Corriere della Sera. "Peccato, era una cosa bella. Ora è tutto più difficile. Ma io non mi arrendo, ho fretta di chiudere e rimettermi al lavoro", ha rivelato Conte. "Se prendo la fiducia anche con qualche voto in meno dei 161, il governo continua il suo viaggio. Ma sarà un governo debole", ha ammesso lo stesso premier.

