Gina Lollobrigida, il ricordo: "Con lui sempre amici", poi la violenza subita (Di domenica 17 gennaio 2021) La vita privata e le confidenze di Gina Lollobrigida, oggi ospite a 'Domenica In', il ricordo: "Con lui sempre amici", poi la violenza subita. (screenshot video)"Era elegante ancora prima che bello. Siamo rimasti sempre amici e quando lui fece una serata per dire addio alle scene, a Londra, dal palco mi invitò", così l'attrice Gina Lollobrigida, che nel 1964 – altri tempi – scelse Sean Connery come coprotagonista per il film La donna di paglia. L'attrice – che oggi torna ospite a 'Domenica In' – dunque ricorda il divo scomparso nei mesi scorsi a 90 anni: "Era un gentleman, molto rispettoso, un uomo raro nel mio ambiente dove era facile prendersi delle confidenze", sono le sue parole intervistata dal ...

