Gina Lollobrigida e la sua storia | 93 anni successi | amori | guerre in famiglia e nozze truffa

Gina Lollobrigida spegne 93 candeline ma fatica a deporre le armi: i suoi ultimi anni sono stati un susseguirsi di battaglie legali. Tristi vicende che non oscurano il mito di una star «per caso» che col suo fascino ha fatto innamorare pure Fidel Castro.Gli ultimi, di anni, sono stati per lei una continua battaglia (legale). Nata a Subiaco in provincia di Roma il 4 luglio del 1927, ha combattuto a lungo nelle aule di tribunale contro l'imprenditore spagnolo Francisco Javier Rigau, più giovane di lei di quasi trentacinque anni, accusato di averla sposata «a mia insaputa e senza il mio consenso, allo scopo di ereditare i miei beni dopo la mia morte». Rigau nel 2017 è stato assolto, con grande dispiacere dell'attrice. Che nello stesso anno è tornata alla guerra contro il figlio Andrea Milko Skofic,

