(Di domenica 17 gennaio 2021) “sarà il mio turno per ilanti-Covid”. Cosìintervenuta a Domenica In su Rai1. “Sono molto contenta.mi vaccinerò contro il coronavirus al Campus Biomedico di Roma”.

Bob6Rock : RT @HuffPostItalia: Gina Lollobrigida: 'Domani mi faccio vaccino' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Gina Lollobrigida: 'Domani mi faccio vaccino' - AQUILANTI73 : RT @IlPaoloGiordano: È sembrata più lucida Gina Lollobrigida di Arcuri, tutto dire. #domenicain #Lollobrigida #Arcuri #17gennaio - HuffPostItalia : Gina Lollobrigida: 'Domani mi faccio vaccino' - FraPuntillo : RT @IlPaoloGiordano: È sembrata più lucida Gina Lollobrigida di Arcuri, tutto dire. #domenicain #Lollobrigida #Arcuri #17gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Gina Lollobrigida

“Domani sarà il mio turno per il vaccino anti-Covid”. Così Gina Lollobrigida intervenuta a Domenica In su Rai1. “Sono molto contenta. Domani mi vaccinerò contro il coronavirus al Campus Biomedico di ...Domenica In, impossibile trattenere le lacrime per Mara Venier davanti allo spot di Tornatore per la campagna pro vaccino anti-Covid-19.