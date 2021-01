Gigante Kranjska Gora oggi, sci alpino: pettorali, orario, tv, programma (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo il primo Gigante disputato nella giornata di ieri, e dominato da una sontuosa Marta Bassino, la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 procede senza soluzione di continuità. Le donne, infatti, saranno di nuovo in scena sulle nevi slovene di Kranjska Gora per la seconda prova tra le porte larghe in programma. Le sciatrici italiane cercheranno di salire sul gradino più alto del podio della Podkoren, in una domenica che scatterà alle ore 9.15 con la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle ore 12.15. Si chiude un weekend di capitale importanza sia per la classifica generale, con Petra Vlhova pronta alla fuga, sia per la graduatoria di specialità, con le nostre portacolori che vogliono continuare a fare la voce grossa. Marta Bassino vuole il poker di vittorie! IN TV – Le gare di ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo il primodisputato nella giornata di ieri, e dominato da una sontuosa Marta Bassino, la Coppa del Mondo di sci2020-2021 procede senza soluzione di continuità. Le donne, infatti, saranno di nuovo in scena sulle nevi slovene diper la seconda prova tra le porte larghe in. Le sciatrici italiane cercheranno di salire sul gradino più alto del podio della Podkoren, in una domenica che scatterà alle ore 9.15 con la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle ore 12.15. Si chiude un weekend di capitale importanza sia per la classifica generale, con Petra Vlhova pronta alla fuga, sia per la graduatoria di specialità, con le nostre portacolori che vogliono continuare a fare la voce grossa. Marta Bassino vuole il poker di vittorie! IN TV – Le gare di ...

