Gigante femminile Kranjska Gora 17 gennaio 2021 | risultati e classifica prima manche | Shiffrin testa

Leggi su sportface

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ie ladelladel secondo slalomdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Mikaelachiude al comando laparte di gara, con un vantaggio di 3 decimi su Marta Bassino seconda. Terzo tempo per Michelle Gisin, poco indietro la cuneese che ieri ha vinto su questa pista. Sesto tempo per un’ottima Sofia Goggia. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Idella(in aggiornamento) 1°2° Bassino 3° Gisin 4°Hrovat 5° Worley6° Goggia SportFace.