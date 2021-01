Gianna Nannini è stata male per L’aria sta finendo: il video è stato travisato (Di domenica 17 gennaio 2021) L’aria sta finendo è il brano di Gianna Nannini uscito più di un mese, subito dopo il video ma oggi la cantante è in collegamento con Domenica In per chiarire ciò che pensava fosse ovvio. Mara Venier ha dato spazio alla Nannini consapevole di quanto sia stata male negli ultimi giorni, da quando il video della sua ultima canzone ha fatto andare su tutte le furie il sindacato di polizia. Nelle immagini si vedono agenti in divisa con la faccia da maiale mentre picchiano persone di colore. Gianni Nannini e il regista del video non credeva ci fosse bisogno di spiegazioni ma c’è chi ha pensato a un oltraggio e pretende le scuse dalla cantante. “Sono meravigliata che un video che è uscito un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 gennaio 2021)staè il brano diuscito più di un mese, subito dopo ilma oggi la cantante è in collegamento con Domenica In per chiarire ciò che pensava fosse ovvio. Mara Venier ha dato spazio allaconsapevole di quanto sianegli ultimi giorni, da quando ildella sua ultima canzone ha fatto andare su tutte le furie il sindacato di polizia. Nelle immagini si vedono agenti in divisa con la faccia da maiale mentre picchiano persone di colore. Giannie il regista delnon credeva ci fosse bisogno di spiegazioni ma c’è chi ha pensato a un oltraggio e pretende le scuse dalla cantante. “Sono meravigliata che unche è uscito un ...

officialmaz : Questo è un fotogramma dell'ultimo, video di Gianna #Nannini. Le forze dell'ordine rappresentate come maiali. Le st… - MediasetTgcom24 : Il sindacato di polizia contro Gianna Nannini: 'Video oltraggioso, si deve scusare' #giannanannini… - FQMagazineit : Gianna Nannini attaccata per il suo ultimo video, la cantante ribadisce: “Non volevamo offendere. La clip non istig… - ANNAQuercia : la differenza- gianna nannini roma - AgenziaOpinione : CODACONS * VIDEOCLIP GIANNA NANNINI: « PRESENTATO ESPOSTO E RICHIESTA DI SEQUESTRO ALLA POLIZIA POSTALE, INCITA ALL… -