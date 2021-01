GfVip, Giulia Salemi confessa: «Qui è un’isola felice, fuori la mia vita è vuota» (Di domenica 17 gennaio 2021) Giulia Salemi confessa di non sentirsi appagata dalla sua vita. Durante alcune confidenze con Cecilia e Carlotta spiega di sentirsi in un’isola felice all’interno della casa del Grande Fratello Vip: «Non è normale: vuol dire che la tua vita è vuota», aggiunge analizzando quella che è la sua vita di tutti i giorni. Nel corso della chiacchierata Cecilia le consiglia di lasciarsi andare con Pierpaolo e di costruirsi una famiglia con lui. Discorsi però che per la Salemi sono prematuri, proprio perché sembra vivere un momento molto delicato della sua vita. Giulia chiarisce che non è che la sua vita non sia bella perché grazie agli amici e al lavoro ha raggiunto un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 gennaio 2021)di non sentirsi appagata dalla sua. Durante alcune confidenze con Cecilia e Carlotta spiega di sentirsi inall’interno della casa del Grande Fratello Vip: «Non è normale: vuol dire che la tua», aggiunge analizzando quella che è la suadi tutti i giorni. Nel corso della chiacchierata Cecilia le consiglia di lasciarsi andare con Pierpaolo e di costruirsi una famiglia con lui. Discorsi però che per lasono prematuri, proprio perché sembra vivere un momento molto delicato della suachiarisce che non è che la suanon sia bella perché grazie agli amici e al lavoro ha raggiunto un ...

