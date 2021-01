GF Vip, Mila Suarez affonda Mario Ermito: “Bello, ma sotto le coperte tutto fumo e niente arrosto” (Di domenica 17 gennaio 2021) Mila Suarez ha avuto un flirt con Mario Ermito Stando alle foto pubblicate tempo fa, Mila Suarez e Mario Ermito pare abbiano avuto un breve flirt. Ovviamente ormai si tratta di una storia morta e sepolta e i due hanno intrapreso nuove relazioni. Ma nelle ultime ore, la super modella ed ex compagna di Alex Belli ha sganciato una bomba mediatica sull’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. La ragazza ha scatenato una serie di polemiche sul web e di certo arriverà la replica da parte del diretto interessato. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto e gli altri rumors sull’attore. La modella svela degli imbarazzanti retroscena sull’ex gieffino Intervistata esclusivamente dal noto portale di Libero, Mila ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 17 gennaio 2021)ha avuto un flirt conStando alle foto pubblicate tempo fa,pare abbiano avuto un breve flirt. Ovviamente ormai si tratta di una storia morta e sepolta e i due hanno intrapreso nuove relazioni. Ma nelle ultime ore, la super modella ed ex compagna di Alex Belli ha sganciato una bomba mediatica sull’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. La ragazza ha scatenato una serie di polemiche sul web e di certo arriverà la replica da parte del diretto interessato. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto e gli altri rumors sull’attore. La modella svela degli imbarazzanti retroscena sull’ex gieffino Intervistata esclusivamente dal noto portale di Libero,...

