GF Vip | clamoroso spoiler | accadrà durante la puntata di domani sera

infoitcultura : GF Vip, ‘clamoroso’ colpo di scena: il gesto inaspettato di Maria Teresa Ruta per Cecilia, ha spiazzato tutti - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, il clamoroso scoop a ‘#Mattino5’: “È nata una nuova coppia tra due ex inquilini della Casa!” #TzVip - peppe844 : #tzvip #GFvip GF Vip, clamoroso annuncio a poche ore dalla diretta: succederà proprio questa sera, c'entra… - infoitcultura : GF Vip, Sonia Lorenzini e Giulia Salemi: spunta un clamoroso retroscena, è stato svelato solo adesso -

Ultime Notizie dalla rete : Vip clamoroso

GF Vip, clamoroso spoiler: accadrà durante la puntata in onda domani sera, lunedì 18 gennaio. GF Vip, clamoroso spoiler: accadrà durante la puntata in onda domani sera, lunedì 18 gennaio. (Fonte ...All’apparenza una lezione di stile della Boccoli nei confronti di Antonella, ma la realtà dei fatti non è detto sia questa. Mai avrei potuto farlo perché l’ho vissuto in prima persona, ma non l’ho mai ...