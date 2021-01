‘Gf Vip 5’, Tommaso Zorzi lapidario su Giulia Salemi: “Da quando sta con Pierpaolo Pretelli si sente la regina del castello” (Video) (Di domenica 17 gennaio 2021) Complice anche qualche bicchiere di vino di troppo dopo la festa greca che nelle ultime ha animato la Casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi – noto già di per sé per non avere peli sulla lingua – si è lasciato andare a qualche fase in più su Giulia Salemi. Quest’ultima, ricordiamo, era una grande amica dell’influencer già prima di entrare nel reality. ma quel rapporto sembra stia subendo messe alla prova durante quest’avventura nelle quattro mura di Cinecittà. In particolar modo, Zorzi ieri sera sembrava averne un po’ per tutti e si è lasciato andare a qualche frase su Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda Cannavò, su Francesco Oppini… e ha parlato anche del rapporto tra la bella italo-persiana e Pierpaolo Pretelli. Se da una parte ha ... Leggi su isaechia (Di domenica 17 gennaio 2021) Complice anche qualche bicchiere di vino di troppo dopo la festa greca che nelle ultime ha animato la Casa del Grande Fratello Vip 5,– noto già di per sé per non avere peli sulla lingua – si è lasciato andare a qualche fase in più su. Quest’ultima, ricordiamo, era una grande amica dell’influencer già prima di entrare nel reality. ma quel rapporto sembra stia subendo messe alla prova durante quest’avventura nelle quattro mura di Cinecittà. In particolar modo,ieri sera sembrava averne un po’ per tutti e si è lasciato andare a qualche frase suno Condorelli, fidanzato di Rosalinda Cannavò, su Francesco Oppini… e ha parlato anche del rapporto tra la bella italo-persiana e. Se da una parte ha ...

