'Gf Vip 5', domani verrà decretato il primo finalista del reality: ecco tutte le anticipazioni della trentatreesima puntata (Di domenica 17 gennaio 2021) domani sera andrà in onda, come di consueto, la puntata serale del Gf Vip 5. Dalle anticipazioni, ci giunge una lieta notizia: domani sera verrà decretato il primo finalista di questa lunghissima edizione del reality. Alfonso Signorini quindi annuncerà ai Vipponi anche l'ulteriore prolungamento del programma fino al 26 febbraio? In Casa, Tommaso Zorzi lo aveva già sospettato e anche tutti gli altri avevano iniziato a pensarlo, minacciando l'abbandono collettivo l'8 febbraio. Sarà così? Intanto, altre anticipazioni della puntata: A proposito di televoto, questa settimana quello di "Gf Vip" è tutto al femminile. Una tra Carlotta, Cecilia, Dayane e Stefania dovrà abbandonare la ...

lucal2306 : @GF_diretta Io mi scuserei per andare in onda : Vip che non sono Vip, morale nell'immoralità ed esaltazione della s… - marti91103 : RT @BakshDark: #GREGORELLI AUTORI DEL GF VIP 5 dopo ieri notte e oggi, io direi di fare entrare #elisabettagregoraci e farle dire: 'Pier ho… - BakshDark : #GREGORELLI AUTORI DEL GF VIP 5 dopo ieri notte e oggi, io direi di fare entrare #elisabettagregoraci e farle dire:… - lacucinadipenny : a casa mia si chiama RICATTO MORALE! Così saranno moralmente costretti a restare dentro! al Gf Vip 5’, domani ver… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, domani verrà decretato il primo finalista del #reality: ecco tutte le anticipazioni della trentatreesim… -

