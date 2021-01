Gattuso: «Abbiamo svoltato sulla grandissima giocata di Insigne» (Di domenica 17 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina Una vittoria con tanti significati «Sull’uno a zero c’è stata una traversa e una grande parta di Ospina, Abbiamo svoltato sulla grandissima giocata di Insigne. Però Abbiamo fatto bene, la differenza oggi l’ha fatta che tutte le palle che Abbiamo creato le Abbiamo messe dentro. la consideriamo una grande prestazione. Speriamo di farla anche mercoledì» Demme «Demme è un giocatore importante per noi. Quando è arrivato ci ha dato grandissimo equilibrio. Penso che una squadra che fa 50 gol in 24 partite non sono pochi. Quando metti tantissima qualità in mezzo al campo qualcosa a livello di equilibrio viene a mancare. È una questione di scelte. In questo momento ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina Una vittoria con tanti significati «Sull’uno a zero c’è stata una traversa e una grande parta di Ospina,di. Peròfatto bene, la differenza oggi l’ha fatta che tutte le palle checreato lemesse dentro. la consideriamo una grande prestazione. Speriamo di farla anche mercoledì» Demme «Demme è un giocatore importante per noi. Quando è arrivato ci ha dato grandissimo equilibrio. Penso che una squadra che fa 50 gol in 24 partite non sono pochi. Quando metti tantissima qualità in mezzo al campo qualcosa a livello di equilibrio viene a mancare. È una questione di scelte. In questo momento ...

