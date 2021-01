Gasperini: “Rammaricato per il risultato, non per la prestazione” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un Giampiero Gasperini abbastanza Rammaricato quello che si è presentato nel Post partita di Atalanta-Genoa dopo lo scialbo pareggio a reti bianche dei suoi. Il tecnico orobico si dice deluso dal risultato, ma non dall’atteggiamento dei suoi, soprattutto nel secondo tempo. Contento a metà invece il mister del Genoa Davide Ballardini, che chiede ancora un piccolo sforzo sul mercato al presidente Enrico Preziosi. Post partita di Atalanta-Genoa Cosa ha detto Giampiero Gasperini? Di seguito il pensiero sul match espresso dall’allenatore di casa Giampiero Gasperini, all’indomani dello 0-0 del Gewiss Stadium. Queste le sue parole: Giornata storta? – “No, abbiamo creato tanto e abbiamo corso contro una squadra che ha fatto la sua partita difensiva. Con l’andare dei minuti non hanno più avuto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un Giampieroabbastanzaquello che si è presentato nel Post partita di Atalanta-Genoa dopo lo scialbo pareggio a reti bianche dei suoi. Il tecnico orobico si dice deluso dal, ma non dall’atteggiamento dei suoi, soprattutto nel secondo tempo. Contento a metà invece il mister del Genoa Davide Ballardini, che chiede ancora un piccolo sforzo sul mercato al presidente Enrico Preziosi. Post partita di Atalanta-Genoa Cosa ha detto Giampiero? Di seguito il pensiero sul match espresso dall’allenatore di casa Giampiero, all’indomani dello 0-0 del Gewiss Stadium. Queste le sue parole: Giornata storta? – “No, abbiamo creato tanto e abbiamo corso contro una squadra che ha fatto la sua partita difensiva. Con l’andare dei minuti non hanno più avuto ...

