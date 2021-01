Furbetti del vaccino, le indagini dei Nas nel Ragusano: “Tra chi ha scavalcato la fila anche 4 ex sindaci e uno ancora in carica” (Di domenica 17 gennaio 2021) I carabinieri del Nas cercano di fare luce su quanto accaduto a Scicli nei primi giorni di gennaio, quando alcune dosi del vaccino anti-Covid sono state somministrate a persone non in elenco. Secondo le indagini, nella lista dei “Furbetti, di chi ha scavalcato la fila, ci sono almeno 4 ex sindaci del Ragusano, uno ancora in carica. Non solo, sono coinvolti anche parenti di alcuni dirigenti amministrativi dell’Asp (l’azienda sanitaria provinciale) di Ragusa. La storia era emersa tra il 5 e 6 gennaio scorso, quando la macchina sanitaria regionale aveva avviato la campagna di vaccinazione al personale sanitario. Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, si era rivolto all’Asp per avere chiarimenti sull’accaduto. Tra i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) I carabinieri del Nas cercano di fare luce su quanto accaduto a Scicli nei primi giorni di gennaio, quando alcune dosi delanti-Covid sono state somministrate a persone non in elenco. Secondo le, nella lista dei “, di chi hala, ci sono almeno 4 exdel, unoin. Non solo, sono coinvoltiparenti di alcuni dirigenti amministrativi dell’Asp (l’azienda sanitaria provinciale) di Ragusa. La storia era emersa tra il 5 e 6 gennaio scorso, quando la macchina sanitaria regionale aveva avviato la campagna di vaccinazione al personale sanitario. Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, si era rivolto all’Asp per avere chiarimenti sull’accaduto. Tra i ...

Corriere : Ragusa, tra i “furbetti del vaccino” un sindaco e 3 ex primi cittadini: “Solo per non buttare le fiale” - NicolaPorro : ?? #Azzolina fa la fenomena, i furbetti del #vaccino, il governo #Mattarella. Questo e altro nella #ZuppadiPorro del… - fanpage : I furbetti del vaccino. - Noovyis : (Furbetti del vaccino, le indagini dei Nas nel Ragusano: “Tra chi ha scavalcato la fila anche 4 ex sindaci e uno an… - LevyGalanti : RT @Corriere: Ragusa, tra i “furbetti del vaccino” un sindaco e 3 ex primi cittadini: “Solo per non buttare le fiale” -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del Tra i furbetti del vaccino in Sicilia c’è anche un sindaco del Ragusano: indagine dei Nas Fanpage.it Multe per i “furbetti” dei rifiuti. Ed arrivano i volontari per la pulizia

CURTATONE – Pugno di ferro del Comune di Curtatone contro i “furbetti” dei rifiuti: individuati altri trasgressori, prontamente multati con sanzioni di 300 euro. E per contrastare il fenomeno arrivano ...

Ragusa, tra i «furbetti del vaccino» ci sarebbero un sindaco e tre ex primi cittadini: «Per non buttare le fiale»

L’inchiesta dei Nas: tra chi ha scavalcato la fila per ricevere il vaccino Pfizer-BioNTech ci sarebbero anche parenti di alcuni dirigenti dell’Asp di Ragusa e un sacerdote ultraottantenne ...

CURTATONE – Pugno di ferro del Comune di Curtatone contro i “furbetti” dei rifiuti: individuati altri trasgressori, prontamente multati con sanzioni di 300 euro. E per contrastare il fenomeno arrivano ...L’inchiesta dei Nas: tra chi ha scavalcato la fila per ricevere il vaccino Pfizer-BioNTech ci sarebbero anche parenti di alcuni dirigenti dell’Asp di Ragusa e un sacerdote ultraottantenne ...