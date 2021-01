Free Fire, Cristiano Ronaldo diventa testimonial e personaggio per il popolare battle royale mobile (Di domenica 17 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo, noto attaccante della Juventus e calciatore famoso in tutto il mondo, non sarà più soltanto uno sportivo amato da tutti, ma anche un supereroe con poteri di manipolazione temporale. Questo, grazie ad una speciale collaborazione con Garena e 111 Dots Studio, publisher e sviluppatori del popolare battle royale mobile, Free Fire. Attraverso un trailer pubblicato sul proprio profilo Instragram, Ronaldo ha mostrato la seconda parte del reveal ufficiale del personaggio a cui presterà le sembianze, Chrono. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 17 gennaio 2021), noto attaccante della Juventus e calciatore famoso in tutto il mondo, non sarà più soltanto uno sportivo amato da tutti, ma anche un supereroe con poteri di manipolazione temporale. Questo, grazie ad una speciale collaborazione con Garena e 111 Dots Studio, publisher e sviluppatori del. Attraverso un trailer pubblicato sul proprio profilo Instragram,ha mostrato la seconda parte del reveal ufficiale dela cui presterà le sembianze, Chrono. Leggi altro...

