Frasi del buongiorno | ecco le migliori di oggi 17 gennaio

Frasi del buongiorno – Buongiorno! Oggi è domenica e godiamoci questa giornata di maggiore relax prima di dedicarci alla nuova settimana che è alle porte. Oggi godiamoci un caffè con più calma, regaliamoci un' oretta in più a letto e godiamoci un po' di tranquillità. Vediamo insieme le più belle Frasi del buongiorno. Ecco qui per voi pronta una lista da condividere. Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l'ultimo. L'unico. (Pablo Neruda) Ogni mattino vi è data la facoltà di scegliere come agire, fare, essere. Sii il meglio di ciò che sei! (Stephen Littleword) La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore. (Voltaire) Tra i tanti ieri e i molti domani, c'è un solo oggi da vivere

