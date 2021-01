Fotografia dell' impotenza

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 17 gennaio 2021) In parecchi si chiedono, abituati alla grammatica istituzionale d’antan, se Conte abbia intenzione si salire al Colle per rassegnare le dimissioni, magari dopo il discorso in Aula di domani, evitando il voto. Per poi ottenere un reincarico e a quel punto riaprire il gioco. Con Renzi, che ha messo agli atti una sua astensione, e dunque tenendolo aperto a sua volta, o magari senza Renzi perché, una volta sancita una discontinuità, a quel punto anche l’operazione responsabili può essere agevolata da una parvenza di dignità politica. Nel senso che un conto è correre in soccorso del governo in nomea cadrega un conto è salvare la faccia facendo finta che è in atto un’operazione politica: un nuovo programma, un nuovo governo, eccetera eccetera. In parecchi, dentro il Pd, questa cosa la sussurrano sotto i fragoria linea ufficiale e anche dentro in ...