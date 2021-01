Foto sexy sui social. L'allenatrice esonerata si difende: "Non mi vergogno di niente" (Di domenica 17 gennaio 2021) Novella Toloni Alice Broccoli è stata sospesa per essersi rifiutata di rimuovere Foto sexy dal suo profilo Instagram. Lei ora promette una battaglia legale e i suoi piccoli calciatori si sono fatti Fotografare in slip in segno di solidarietà La vicenda di Alice Broccoli, 33 anni, allenatrice di una squadra parrocchiale di calcetto under 12 di Roma sta suscitando clamore negli ambienti sportivi e non solo. La giovane, tifosa dell'Atalanta e appassionata di tatuaggi, è stata esonerata per essersi rifiutata di cancellare le sue Foto sexy dai social network. La sua squadra per protesta ha sospeso gli allenamenti e si è fatta Fotografare in mutande in segno di solidarietà. Intanto Alice si difende e promette ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 gennaio 2021) Novella Toloni Alice Broccoli è stata sospesa per essersi rifiutata di rimuoveredal suo profilo Instagram. Lei ora promette una battaglia legale e i suoi piccoli calciatori si sono fattigrafare in slip in segno di solidarietà La vicenda di Alice Broccoli, 33 anni,di una squadra parrocchiale di calcetto under 12 di Roma sta suscitando clamore negli ambienti sportivi e non solo. La giovane, tifosa dell'Atalanta e appassionata di tatuaggi, è stataper essersi rifiutata di cancellare le suedainetwork. La sua squadra per protesta ha sospeso gli allenamenti e si è fattagrafare in mutande in segno di solidarietà. Intanto Alice sie promette ...

Si è rifiutata di rimuovere foto sexy da Instagram e la società l'ha "licenziata". L'allenatrice non si arrende e promette battaglia legale.

Ebbene, Alice Broccoli sarebbe stata licenziata – parola che la società non vuole usare – per essersi rifiutata di togliere da Instagram foto giudicate osé che del tutto osé non sono: appartengono ...

