Fonseca, il campo d'accusa: Roma troppo rassegnata alla sconfitta (Di domenica 17 gennaio 2021) Unità di crisi attivata: all'indomani del derby i Friedkin hanno incontrato Tiago Pinto , che successivamente ha raggiunto Fonseca a Trigoria per assistere all'allenamento (molto blando) e per un ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 gennaio 2021) Unità di crisi attivata: all'indomani del derby i Friedkin hanno incontrato Tiago Pinto , che successivamente ha raggiuntoa Trigoria per assistere all'allenamento (molto blando) e per un ...

sportli26181512 : Fonseca, il campo d'accusa: #Roma troppo rassegnata alla sconfitta: Sostituzioni tardive o spregiudicate e attacco… - strumentiumani : @VincenzoPecchi1 Non puoi neanche appellarti all'arbitraggio (purtroppo), perché hai fatto UN tiro nello specchio e… - albese5 : @lemonfromRome @ilRomanistaweb Non ci va Fonseca in campo. Se uno non ha carattere non glielo può creare l'allenato… - PinoVaccaro77 : @ScleriJumps @VPanatta Può essere ma è un giocatore che mi piace. Magari Fonseca se guarda la panchina e deve scegl… - PagineRomaniste : #Fonseca, il campo d'accusa #ASRoma #CorrieredelloSport -