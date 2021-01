Firenze: sondaggi tramvia sempre bloccati. Piazza Libertà sottosopra, traffico rallentato (Di domenica 17 gennaio 2021) Ormai da oltre 10 giorni i lavori per i sondaggi preliminari per la costruzione della tramvia in Piazza della Libertà sono sospesi, ma nessuno pensa a ripristinare le carreggiate ormai vuote, senza più macchine operatrici e operai Leggi su firenzepost (Di domenica 17 gennaio 2021) Ormai da oltre 10 giorni i lavori per ipreliminari per la costruzione dellaindellasono sospesi, ma nessuno pensa a ripristinare le carreggiate ormai vuote, senza più macchine operatrici e operai

Ormai da oltre 10 giorni i lavori per i sondaggi preliminari per la costruzione della tramvia in Piazza della Libertà sono sospesi, ma nessuno pensa a ripristinare le carreggiate ormai vuote, ...

Mafia e povertà: già oltre 1300 visualizzazioni per l'incontro con don Ciotti organizzato dalla Caritas di Firenze

Sono già oltre 1300 le persone che hanno visualizzato l'incontro con don Luigi Ciotti su mafia e povertà che si è svolto ieri a Firenze. L'incontro, organizzato dalla Caritas, si è svolto nella chiesa ...

Mafia e povertà: già oltre 1300 visualizzazioni per l'incontro con don Ciotti organizzato dalla Caritas di Firenze

Sono già oltre 1300 le persone che hanno visualizzato l'incontro con don Luigi Ciotti su mafia e povertà che si è svolto ieri a Firenze. L'incontro, organizzato dalla Caritas, si è svolto nella chiesa ...