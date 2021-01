Firenze. La palestra San Niccolò sarà rinnovata (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un impianto rinnovato e all’insegna del risparmio energetico. Via libera della giunta Nardella alla delibera dell’assessore allo sport Cosimo Guccione che contiene il piano di ristrutturazione della palestra San Niccolò, in Oltrarno. Un investimento, quello dell’amministrazione comunale, di all’incirca 120 mila euro. Il programma prevede il completo rifacimento della copertura. Oltre alle tegole si procederà anche al controllo delle travi in legno. Saranno inoltre sostituiti i vecchi infissi, che risalgono agli anni Sessanta, con strutture a taglio termico e vetrocamera. I lavori si completeranno con l’aggiornamento dell’impianto di riscaldamento. “Un intervento importante – ha sottolineato l’assessore Guccione – nonostante le grandi difficoltà di questo periodo l’amministrazione prosegue il piano di rinnovamento e valorizzazione degli impianti ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un impianto rinnovato e all’insegna del risparmio energetico. Via libera della giunta Nardella alla delibera dell’assessore allo sport Cosimo Guccione che contiene il piano di ristrutturazione dellaSan, in Oltrarno. Un investimento, quello dell’amministrazione comunale, di all’incirca 120 mila euro. Il programma prevede il completo rifacimento della copertura. Oltre alle tegole si procederà anche al controllo delle travi in legno. Saranno inoltre sostituiti i vecchi infissi, che risalgono agli anni Sessanta, con strutture a taglio termico e vetrocamera. I lavori si completeranno con l’aggiornamento dell’impianto di riscaldamento. “Un intervento importante – ha sottolineato l’assessore Guccione – nonostante le grandi difficoltà di questo periodo l’amministrazione prosegue il piano di rinnovamento e valorizzazione degli impianti ...

