(Di domenica 17 gennaio 2021) NAPOLI - Giornataccia per lae per Cesare: i viola hanno perso pesantemente contro il Napoli . "Ha vinto la squadra con più tecnica e tempi di gioco. Abbiamo sbagliato e fatto ...

pisto_gol : Con G.Iachini la Fiorentina aveva fatto 8pt in 7partite, media 1.14. Con C.Prandelli i punti totalizzati sono 10 in… - DiMarzio : #Fiorentina, #Prandelli: 'Chiedo scusa ai tifosi' - calciodangolo_ : ??#NapoliFiorentina??6-0, #Prandelli:??? 'Chiedo scusa ai tifosi. #Ribery preoccupa' ???? - Angolo_Atalanta : ??#NapoliFiorentina??6-0, #Prandelli:??? 'Chiedo scusa ai tifosi. #Ribery preoccupa' ???? - Angolo_Viola : ??#NapoliFiorentina??6-0, #Prandelli:??? 'Chiedo scusa ai tifosi. #Ribery preoccupa' ???? -

Cinque sono i calciatori della Fiorentina che sembrano belle statuine mentre Insigne ... Perché sconfitte del genere non si dimenticano in fretta. Cesare Prandelli non cerca attenuanti e quando, nelle ...NAPOLI – Ha la faccia dei momenti più tristi, Cesare Prandelli, quando commenta la batosta della Fiorentina a Napoli: «Oggi vincono la tecnica, i tempi di gioco. Ma i primi gol li abbiamo presi avendo ...