Fiorentina, Prandelli arrabbiato dopo il ko: lo sfogo nel post partita (Di domenica 17 gennaio 2021) Delusione sul volto di Cesare Prandelli dopo il ko subito contro il Napoli, nel post partita lo sfogo dell’allenatore viola. La sconfitta maturata allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli è pesante, pesantissima. Il risultato finale, va detto, magari non rispecchia nemmeno a pieno quello che è stato il rendimento (soprattutto nel primo tempo) Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 gennaio 2021) Delusione sul volto di Cesareil ko subito contro il Napoli, nellodell’allenatore viola. La sconfitta maturata allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli è pesante, pesantissima. Il risultato finale, va detto, magari non rispecchia nemmeno a pieno quello che è stato il rendimento (soprattutto nel primo tempo) Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : Con G.Iachini la Fiorentina aveva fatto 8pt in 7partite, media 1.14. Con C.Prandelli i punti totalizzati sono 10 in… - DiMarzio : #Fiorentina, #Prandelli: 'Chiedo scusa ai tifosi' - SonkyK : RT @AnsaToscana: Fiorentina crolla a Napoli, Prandelli chiede scusa a tifosi. Viola battuti per 6-0 #ANSA - infoitsport : Fiorentina, Prandelli: 'Chiedo scusa ai tifosi' - raspa90 : RT @AnsaToscana: Fiorentina crolla a Napoli, Prandelli chiede scusa a tifosi. Viola battuti per 6-0 #ANSA -