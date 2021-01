Fiorentina | Callejon | «Napoli resterà sempre casa mia»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 gennaio 2021) José Mariaha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il: queste le parole del giocatore dellaJosé Mariaha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il. Queste le parole del giocatore della. «E’ molto speciale tornare qui. Ci sono delle emozioni in questi giorni che non ho mai avuto nella mia vita, ma questo è il calcio. I tifosi napoletani sicuramente capiranno che ora difendo i colori della, ma devo ringraziarli per questi anni alche sono stati meravigliosi.mia» Leggi su Calcionews24.com