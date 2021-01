(Di domenica 17 gennaio 2021) NAPOLI - "Le voci su Gomez e Pato ? Fino a ora abbiamo pensato di più alle cessioni , con quattro giocatori che ci hanno salutato, adesso ci stiamo muovendo per acquistare qualcuno che migliori la ...

sportli26181512 : #Fiorentina, Antognoni: 'Stadio? Commisso preoccupato per lo stop': Il team manager viola: 'Mercato? Abbiamo pensat… - CampoFattore : #Fiorentina, Antognoni: 'Gomez e Pato? Sono nomi interessanti. Valutiamo attentamente dove c'è possibilità. Gennaio… - sportface2016 : #Fiorentina, #Antognoni: 'Valutiamo le possibilità, sappiamo che nel mese di gennaio non è facile comprare però ci… - TuttoMercatoWeb : Fiorentina, Antognoni: 'Pato e Gomez sono nomi interessanti, stiamo valutando' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Antognoni: 'Gomez o Pato a gennaio? Nomi interessanti, vedremo' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Antognoni

Giancarlo Antognoni, club manager e bandiera della Fiorentina, ha parlato così a DAZN prima del match contro il Napoli: "Abbiamo operato più che altro in uscita, ora ci stiamo muovendo per far entrare ...Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli: queste le parole del club manager viola ...