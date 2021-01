Fino a 26 gradi sotto zero, l'ondata di maltempo dalla Russia sta gelando l'Italia (Di domenica 17 gennaio 2021) Il record delle temperature negative si è toccato in Abruzzo, a 1450 metri di altitudine. Allarme della Coldiretti per le colture in campo aperto e per gli allevamenti Leggi su repubblica (Di domenica 17 gennaio 2021) Il record delle temperature negative si è toccato in Abruzzo, a 1450 metri di altitudine. Allarme della Coldiretti per le colture in campo aperto e per gli allevamenti

CASERTA SOTTO ZERO – Gelo polare fino a mercoledì quando si alzano le temperature, ma arrivano i temporali

16:25:13 E’ una domenica sotto zero per la provincia di Caserta. Questa sera, la colonnina di mercurio scenderà fino a -1. Il freddo non lascerà il nostro territorio nemmeno nella giornata di domani, ...

