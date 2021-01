Festini e droga a "Villa Inferno". Altri arresti e nuovi indagati (Di domenica 17 gennaio 2021) Cristina Bassi Video porno e sostanze stupefacenti. Agli incontri partecipavano anche personaggi dello spettacolo Sono cinque i provvedimenti eseguiti ieri a Bologna per la vicenda della cosiddetta «Villa Inferno», nella quale si svolgevano Festini a base di droga e di prostituzione minorile. I carabinieri, nel corso di un'operazione svoltasi ieri all'alba e coordinata dal pubblico ministero Stefano Dambruoso, hanno arrestato Gianluca Campioni, 47 anni, accusato di induzione alla prostituzione, spaccio e produzione di materiale pedopornografico, finito ai domiciliari. Campioni sarebbe stato il fornitore abituale di droga per i Festini a casa del coimputato Davide Bacci e sarebbe stato anche ripreso in un video a sfondo sessuale che secondo gli inquirenti non può essere ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 gennaio 2021) Cristina Bassi Video porno e sostanze stupefacenti. Agli incontri partecipavano anche personaggi dello spettacolo Sono cinque i provvedimenti eseguiti ieri a Bologna per la vicenda della cosiddetta «», nella quale si svolgevanoa base die di prostituzione minorile. I carabinieri, nel corso di un'operazione svoltasi ieri all'alba e coordinata dal pubblico ministero Stefano Dambruoso, hanno arrestato Gianluca Campioni, 47 anni, accusato di induzione alla prostituzione, spaccio e produzione di materiale pedopornografico, finito ai domiciliari. Campioni sarebbe stato il fornitore abituale diper ia casa del coimputato Davide Bacci e sarebbe stato anche ripreso in un video a sfondo sessuale che secondo gli inquirenti non può essere ...

